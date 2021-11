Ice Cube refuse un rôle à 9 millions de dollars pour ne pas se faire vacciner

Ice Cube abandonne un projet de tournage parce qu'il n'était pas vacciné.

par Team Mouv'

Ice Cube a renoncé à participer au tournage de Oh Hell No, un film comédie dont la production devait commencer cet hiver, pour ne pas avoir à se vacciner .

Chez les célébrités aussi, le vaccin divise . Après les déclarations ambiguës de Nicki Minaj quant à sa décision de ne pas se faire vacciner, c'est maintenant Ice Cube qui affirme publiquement ses opinions anti - vaccin . En effet, alors qu'il devait participer au film Hell No__, Ice Cube a décidé de renoncer au projet pour ne pas avoir à se vacciner contre la Covid, selon The Hollywood Reporter .

Une prise de position inattendue

Une décision qui coûte cher à l'artiste, puisque la comédie devait lui rapporter 9 millions de dollars : dans le film, Ice Cube devait joueur avec Jack Black, qui est également producteur . C'était un énorme projet, dont le tournage devait commencer cet hiver et se dérouler à Hawaï . La production du film ne va pas être annulée mais décalée suite au départ de l'ancien de N . W . A, le temps de lui trouver un remplaçant .

La décision d'Ice Cube peut surprendre : en effet, celui - ci avait été un fervent défenseur du port du masque pendant le pic de la pandémie, et a toujours appelé ses fans à respecter le confinement et les gestes barrières, allant jusqu'à faire des dons et créer une ligne de t - shirt dans ce but .

Mais il semblerait que le rappeur originaire de Californie n'a pas la même position en ce qui concerne le vaccin . S'il est vrai que le budget du film ne doit pas trop peser dans ses prises de décisions ( Ice Cube a apparemment de quoi vivre bien ) , celui - ci a toujours défendu ses opinions politiques il le fait de nouveau .

Même si nous n'avons pas plus d'informations, la décision de Ice Cube fait déjà réagir . Le sujet est très brûlant, et les décisions de l'interprète de Straight Outta Compton très discutées : ce choix de sa part déchire déjà la toile .