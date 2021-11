Halle Berry couronne Cardi B "la reine du hip hop"

Pour l'actrice Halle Berry, Cardi B est bien la reine du hip hop.

par Team Mouv'

Si la question du meilleur rappeur de tous les temps est un débat sans fin, celle de la reine du hip hop est aussi compliquée à répondre.

Depuis de nombreuses années, le débat est sans fin pour répondre à cette question, et les noms qui reviennent le plus souvent sont ceux de Lauryn Hill, Nicki Minaj ou encore plus récemment Cardi B.

Halle Berry qui bosse actuellement avec Cardi B sur la bande originale de son nouveau film Bruised, s'est montrée élogieuse avec la rappeuse. "J'ai fait appel à Cardi B car elle est la reine du hip hop" dit-elle à l'occasion de l'avant première de son film

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Dans le reste de l'actualité autour de la rappeuse, c'est Offset, son conjoint, qui lui a offert une splendide maison de 6 millions d'euros située en République dominicaine, le pays d'origine de Cardi B.