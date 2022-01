Gunna surpasse The Weeknd en première semaine avec son album

Alors que The Weeknd et Gunna ont sorti leurs albums en même temps, ce dernier obtient de meilleurs résultats en première semaine.

par Team Mouv'

C'était un des suspens de ce début d'année : qui, de Gunna et The Weeknd, dont les albums sont sortis le même jour, allait faire les meilleurs résultat ? Après une semaine, c'est apparemment Gunna qui est en tête.

Deux grands artistes, deux grands albums. Seul hic : Gunna et The Weeknd ont décidé de sortir leurs projets surprise le même jour, le 7 janvier dernier. S'en est suivi une course au projet qui sera le plus streamé, et les paris ont fusé, plutôt en faveur de The Weeknd. Après une semaine, les chiffres publiés par Billboard et MRC Data font le bilan : le rappeur d'Atlanta est en tête, mais la course est très serrée.

Une course serrée

Les deux projets ont été mis en compétition dès leur annonce, notamment parce qu'ils partagent beaucoup de points communs : ce sont des albums "surprise", de deux artistes ayant une communauté solide, disponibles en version deluxe avec des covers aux ambiances similaires (un portrait transformé des artistes), et des featurings de qualité : Gunna avec Drake, Future et 21 Savage, et The Weeknd avec Lil Wayne, Jim Carrey, Quincy Jones et Tyler, the creator.

Une semaine après la sortie, l'album DS4EVER de Gunna arrive finalement en première place du Billboard Hot 200. Selon le New York Times, alors que Dawn FM a vendu plus de CD (14 800 contre 4 700 pour DS4Ever), Gunna a fait la différence sur le stream, avec 193 millions de clics contre 173 millions pour le canadien.

Un coup de maître pour Gunna, qui n'était pas favori et qui réalise un nouveau record, avec son deuxième album consécutif numéro du Billboard. Celui-ci a remercié son public dans un post instagram : "nous sommes numéro un dans le MONDE (...) Merci à MES fans, MON gang, et mon DIEU. Je vous aime".

Une victoire de peu, mais une victoire quand même, qui s'explique peut-être par la communication choisie par le rappeur de YSL, plus cash que celle de son concurrent.