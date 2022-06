Gunna s’exprime pour la première fois depuis son incarcération

Gunna plaide non coupable à travers un communiqué.

par Team Mouv'

Toujours enfermé derrière les barreaux de la prison du comté de Fulton, Gunna a pris la parole pour la première fois au travers d'un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

"Je suis innocent !"

Arrêtés et inculpés pour 56 chefs d'accusations violant la loi RICO dont " meurtre, vol à main armée et participation à des activités criminelles de gangs de rue", Young Thug, Gunna et 26 autres personnes du collectif et label YSL ne risquent pas de voir la lumière du jour avant la fin du procès, le 9 janvier 2023. Pour autant, les rappeurs ne comptent pas se réduire au silence, bien au contraire.

En effet, après que leur demande de libération sous caution a été refusée, Gunna a décidé de lever l'omerta et de publier une lettre officielle sur son compte Instagram ce jeudi 14 juin (jour de son anniversaire), dans laquelle il clame son innocence et dénonce une injustice.

"Pour l'instant, je n'ai pas ma liberté. Mais je suis innocent. Je suis faussement accusé et je ne cesserai jamais de me battre pour laver mon nom ! L'image qu'on donne de moi est laide et fausse. Mes fans savent que j'aime célébrer la vie, j'aime ma famille, j'aime les voyages, j'aime la musique, j'aime mes fans. J'ai toute foi que Dieu me rendra justice pour la pureté de mon cœur et l'innocence de mes actions." a t-il indiqué.

Rejoignant les propos de Metro Boomin qui a récemment pris leur défense sur Twitter, l'auteur de Puhin P a également pointé du doigt le système américain à l'encontre des populations noirs "En tant qu'homme noir en Amérique, il semble que mon art ne soit acceptable que lorsque je suis une source de divertissement pour les masses. Mon art n'est pas autorisé à être un divertissement à part entière, je n'ai pas le droit à cette liberté en tant qu'homme noir en Amérique. C'est une triste réalité : l'esclavage est toujours vivant en Amérique aujourd'hui et affecte toujours mon peuple. Dans 12 États, plus de la moitié de la population carcérale est noire, l'un de ces États étant la Géorgie. Rien ne m'empêchera de poursuivre mes rêves, je ne cesserai pas d'être une bonne personne, même si certains accusateurs anonymes et inconnus veulent que le monde me considère comme une mauvaise personne. Quand j'étais libre, j'étais bon et gentil avec la communauté qui m'entourait et, quand je serai libéré, je referai la même chose."

Donnant état, en légende, des ses conditions carcérales "Juste un lit et une douche, pas de fenêtres juste des murs. Ne voir ni parler à personne", Gunna appel à "protéger l'art noir".