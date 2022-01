Gunna s’entoure d’un casting XXL pour son nouvel album

Gunna a prévu du lourd pour sa "Drip Season 4" qui arrive ce vendredi 7 janvier 2022.

par Team Mouv'

Après avoir fait une belle acquisition NFT, Gunna n'en oublie pas moins son album Drip Season 4 prévu pour ce vendredi 7 janvier 2022 et distille tous les détails. En effet après avoir dévoilé la surprenante et impressionnante cover créée par l'artiste contemporain Daniel Arsham, Gunna balance la tracklist XXL de *Drip Season 4***.**

Drake, Roddy Ricch, Young Thug, Future... du lourd pour "Drip Season 4"

Des collaborations de choix pour ce nouvel opus de Wunna. Bien évidemment on trouvera son ami et mentor Young Thug, ainsi que Future avec qui il avait déjà offert le titre Street Sweeper. S'ajoutent au projet de gros noms : Drake, Roddy Ricch, Lil Baby, 21 Savage, Chris Brown, Kodak Black, G Herbo, Nechie, Young Bleu et Chloe Bailey.

On retrouvera donc 20 morceaux sur cette saison 4 de Drip qui arrive :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Grosses sorties ce vendredi 7 janvier, en tout cas Gunna est très attendu !