Gunna dévoile la version deluxe de “DS4EVER”

A peine dévoilé, la "Drip Season 4" de Gunna a déjà sa version deluxe.

par Team Mouv'

Le vendredi 7 janvier 2022 Gunna a dévoilé Drip Season 4 et gros succès pour Wunna qui s'est bien entouré avec des collaborations de choix pour ce nouvel opus .

Bien évidemment on y retrouve son ami et mentor Young Thug, ainsi que Future avec qui il avait déjà offert le titre Street Sweeper. S'ajoutent au projet de gros noms : Drake, Roddy Ricch, Lil Baby, 21 Savage, Chris Brown, Kodak Black, G Herbo, Nechie, Young Bleu et Chloe Bailey.

4 inédits pour la version deluxe

Moins d'une semaine après la sortie de DS4EVER, Gunna nous propose la version deluxe à laquelle il a ajouté 4 titres inédits ;