Gunna dévoile la surprenante cover de "Drip Season 4"

par Team Mouv'

Gunna fera son retour ce vendredi 7 janvier avec la sortie de son projet Drip Season 4. Annoncé par un teaser, son cinquième opus va ravir les fans puisqu'à priori on y retrouvera notamment Future et son ami et mentor Young Thug.

Gunna, qui vient d'entrer dans le game des NFT, a récemment acheté et s'est fait tatouer un NFT à 300 000 dollars. En effet, dans une vidéo postée sur Instagram, on peut voir le rappeur américain acheter le NFT de la photo d'un singe tirée de la collection Bored Ape via Moonpay, et nommer son singe Butta.

La saison 4 de Drip arrive

Acquisition NFT, Gunna n'en oublie pas moins son album et il vient de dévoiler la surprenante et impressionnante cover de celle-ci sur ses réseaux sociaux. Créée par l'artiste contemporain Daniel Arsham, il s'agit d'une sculpture originale de Gunna :

Plus que quelques jours à attendre afin de pouvoir écouter son nouveau projet.