Gunna achète et se fait tatouer un NFT à 300 000 dollars

Gunna s'offre un jolie cadeau pour les fêtes de fin d'année.

Les rappeurs américains ne sont pas connus pour leur sobriété. Gunna ne déroge pas à la règle et s'offre un gros cadeau pour les fêtes.

Ça valait bien le coup de se le faire tatouer

Depuis plusieurs semaines on voit plusieurs rappeurs acheter une photo d'un singe en NFT. Cette dernière est issue de la collection Bored Ape dont 10 000 unités ont été mises en vente. Le dernier en date à se l'être procurée est Gunna. Dans une vidéo postée sur Instagram, on peut voir le rappeur américain acheter le NFT via Moonpay, et nommer son singe Butta.

L'auteur de Too Easy a même célébré l'occasion en se faisant tatouer le fameux singe sur sa jambe. L'achat effectué pour 305 000 dollars a été suivi d'une brève performance du rappeur de 28 ans pour commémorer l'achat.

Avec cette nouvelle acquisition, Gunna s'offre un jolie cadeau pour les fêtes et prouve une nouvelle fois que les NFTs ont envahi l'univers du rap.