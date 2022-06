"Goosebumps" de Travis Scott et Kendrick Lamar est certifié disque de diamant

Le hit de Travis Scott featuring Kendrick Lamar est single de diamant.

Plusieurs années après sa sortie, Goosebumps continue d’affoler les compteurs. Le feat de prestige entre Travis Scott et Kendrick Lamar vient de décrocher sa certification de diamant !

Un hit indemodable

Le 9ème track de Birds in the Trap Sing McKnight sorti le 2 septembre 2016 fait encore effet ! La connexion Travis x Kendrick reste un des hits US forts de cette décennie puisque 6 ans après sa sortie le titre a réalisé plus de 10 millions de ventes aux Etats-Unis !

Nouvel exploit pour le natif du Texas puisque c'est la deuxième certification diamant pour Travis Scott , dont l’incroyable banger Sicko Mode, en feat avec Drake, a été certifié single de diamant (plus de 10 millions d’équivalent ventes) en décembre 2020.

On vous laisse réécouter cette pépite qui doit déjà être dans vos playlists :

