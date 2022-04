Goonew : le cadavre du rappeur exposé dans une boite de nuit

Les funérailles de Goonew ont eu lieu en boite de nuit avec son cadavre pendu (âmes sensibles s'abstenir).

par Team Mouv'

Alors qu'il a été assassiné il y a quelques semaines, Goonew s'est vu offrir des funérailles assez particulières par ses amis qui ont exposé son cadavre dans une boite de nuit... oui c'est très glauque.

Il assiste à ses propres funérailles...

C'est le 18 mars dernier, en fin d'après midi, que Goonew, un rappeur de Washington DC, a été assassiné lors d'une fusillade dans l'Etat du Maryland. Et si sa mort a touché l'ensemble de ses auditeurs et des gens de la région, ses fans et ses amis ont tenu à lui rendre une dernier hommage ce dimanche 3 avril, en se réunissant dans un club de la capitale, mais pas que...

Si certaines funérailles sont parfois anecdotiques et célébrées de façon joyeuse, à la demande du défunt, d'autres sont aussi (très) glauques. En effet, à l'occasion de la soirée organisée en son honneur, les proches de Goonew ont choisi de ne rien faire sans lui et de le faire tout simplement participer en exposant son corps sans vie, maintenu debout, au milieu de la boite de nuit, pendant que ses morceaux étaient diffusés. Une séquence filmée (ÂMES SENSIBLES S'ABSTENIR) et partagée sur les réseaux sociaux, qui a fait réagir et halluciné la toile, même 50 Cent...

Si on pourrait se dire qu'il s'agit surement d'une reproduction, et bien détrompez vous puisque l'établissement lui même, le Bliss Nightclub, s'est exprimé dans un communiqué, déclarant ne pas avoir été mis au courant de cette macabre exposition.