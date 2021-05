The Game dévoile sa liste des dix meilleurs rappeurs en vie

La rappeur de Compton dévoile son classement, et il y a des surprises !

par Team Mouv'

Après Drake, Eminem et Snoop Dogg, The Game vient de nous dévoiler sa liste des dix meilleurs rappeurs en vie . C'est dans un tweet posté vendredi dernier que le rappeur West Coast a fait part de la liste de ceux qu'il considère comme étant les meilleurs rappeurs encore en vie . Dix noms, dix artistes incontournables de la scène américaine et dix rappeurs reconnus pour leurs flow et/ou leurs textes .

Pour The Game, Jay - Z est à ce jour le meilleur rappeur, suivent Nas, Lil Wayne et Eminem . L'artiste originaire de Compton ajoute même qu'il est "prêt à affronter n'importe qui sur cette liste" . On adorerait voir ça !

Une liste qui ne fait pas l'unanimité

Comme souvent sur Twitter, les avis divergent et les internautes ne se sont pas faits prier pour retoucher la liste de Game . L'un d'entre eux explique qu'il retirerait Eminem de la liste parce qu'il a été sur - côté durant toute sa carrière, un autre aurait voulu que Lil Baby soit remplacé par Ice Cube, figure de N . W . A . , et un dernier considère que Snoop se situe trop haut dans le classement et aurait aimé voir le nom de Kanye dans cette liste .

Et vous ? Dites nous quelle serait votre liste des dix meilleurs rappeurs américains en vie .