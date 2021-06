The Game annonce que l'album de Kendrick Lamar sortira bientôt

Cela fait plusieurs mois déjà que des rumeurs d'un retour de Kendrick circule sans jamais se concrétiser. Cette fois, c'est The Game qui assure que son album sortira prochainement.

par Team Mouv'

Cela fait plus de quatre ans que Kendrick Lamar a sorti son dernier album, DAMN. , qui lui a valu une reconnaissance et un succès mondial dont très peu de rappeurs peuvent se vanter . Cependant, Kendrick est un artiste qui ne précipite jamais ses projets, ce qui explique sans doute pourquoi il ne déçoit jamais . Mais les fans s'impatientent . Même Kid Cudi n'en peut plus d'attendre. Un nouvel album du rappeur était prévu pour 2020, mais la pandémie a repoussé ses plans . Plusieurs indices laissaient espérer un retour pour le 7 mai dernier mais toujours rien . . .

Mais de nouvelles déclarations ravivent nos espoirs . Il semblerait que Kendrick puisse revenir très rapidement selon les dernières déclarations de The Game. Le rappeur natif de Los Angeles s'est exprimé sur les réseaux sociaux . Après avoir fait l'éloge du nouvel album de J . Cole, The Off - Season, il a tenu à tirer son chapeau à Kendrick Lamar . The Game a révélé qu'il avait récemment discuté avec Anthony Tiffith, patron du label Top Dawg avec lequel travaille Kendrick . "J'ai parlé à Top Dawg . Il m'a dit que Kendrick allait envoyer du lourd très bientôt . Qui sait dans combien de temps, mais si Kendrick travaille, c'est toujours important" . The Game a également ajouté qu'il s'inspirait beaucoup de Kendrick et qu'il "aimait ce gars jusqu'à la mort" .