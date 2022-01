Future x Young Thug : un nouveau projet commun pour Halloween ?

Future et Young Thug pourraient proposer un projet commun... pour Halloween.

par Team Mouv'

Avis aux fans de SUPER SLIMEY... le machiavélique duo formé par Future et Young Thug devrait être de retour en 2022.

SUPER SMILEY... is back !

Halloween 2022, ça paraît loin. Mais quand on a appris que Future et Young Thug préparaient un titre qui sortirait à cette date, on a aussitôt rêvé de citrouilles et de bonbons. En effet, le duo, qui avait déjà sorti l'acclamé SUPER SLIMEY en 2017, devrait être de retour pour un volume deux à paraître fin 2022.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

C'est leur producteur, Wheezy, interviewé par Billboard, qui a affirmé à ce sujet : "oui, on devrait l'avoir pour Halloween", affirmant "la rue en a besoin". Une suite longtemps teasée et très attendue par les fans; et étant donné le succès du premier opus, ce deuxième volume a déjà fait frémir les réseaux : les fans des deux artistes ont déjà l'eau à la bouche.

Un riche début d'année, donc pour la scène rap américaine : avec les sorties de The Weeknd et de Gunna, 2022 commence fort, et on a hâte de voir ce qu'elle nous réserve.