Future prétend être plus gros que Jay-Z "dans la rue"

Future s'est donné un comparaison avec le légendaire Jay-Z.

par Team Mouv'

Tête d'affiche du rap américain, Future, qu'on ne présente plus, a osé se comparer à Jay-Z avec l'arrogance et la confiance qui sont monnaie courante chez les artistes US.

L'arrogance à l'américaine

En grande forme le 18 décembre, le rappeur d'Atlanta s'est mis en mode Kanye West en lâchant une série de tweets avec aucun lien ou presque. Mais son message principal et qui a fait le plus parler c'est sa comparaison au légendaire Jay-Z : "je suis plus gros (grand) que Jay-Z dans la rue". Une citation qui n'a pas du tout choqué les "jeunes" mais plus les anciens, question de génération. En effet, Future a vraiment commencé sa carrière en 2010, alors que Jay en 1995... L'écart d'âge et de mentalité, est forcément assez important entre les deux rappeurs qui n'ont jamais été grands potes de toute façon.

Sûr de son talent, Future a enchainé avec un tweet rempli de modestie :

"Tout ce que je fais, est légendaire."

Jay n'a évidemment pas répondu à ce tweet... préférant sans doute s'occuper de sa femme et ses enfants avant les fêtes de fin d'année, plutôt que répondre à cette petite provocation de Future, qui n'est en soit pas vraiment choquante. Il dit juste ce qu'il pense, même si évidemment, cette citation n'a pas mis tout le monde d'accord.

