Future : on a une date de sortie pour son nouvel album

Future a annoncé sobrement sur ses réseaux l'arrivée de son nouveau projet.

Le retour de Future semblait se préciser et on en a la confirmation : le rappeur revient ce 29 avril prochain avec un nouvel opus. La nouvelle a été annoncé sobrement sur son compte Instagram avec un post dans lequel il amis une photo de lui légendée avec cette phrase : "date 4.29 titre TBA"

Pour l'instant on ne connaît pas le titre du projet mais on en a enfin la date et ça c'est cool.

Future attendu au tournant

Absent depuis plus de 2 ans de la scène musicale alors qu'il est très productif en général, Future est très attendu par ses fans qui veulent un successeur à son projet solo High Off Life sorti en mai 2020. Pour rappel, son dernier album Pluto x Baby Pluto , en collaboration avec Lil Uzi Vert, date de novembre 2020.

Le natif d'Atlanta n'a cessé de teasé son imminent retour et au vu de ses publications sur ses réseaux sociaux on imagine qu'il a travaillé avec Metro Boomin. Pour ce qui est des collaborations, on a hâte de savoir ce que nous réserve le Future mais on imagine déjà des gros noms du rap US. tels que ses acolytes Young Thug, Lil Uzi Vert ou encore Kanye West, DRake...

En tout cas grosses sorties rap US à venir puisque Post Malone ou encore Lil Baby s'apprêtent à sortir de projets.