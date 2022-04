Future : la sortie de son album semble imminente

Future tease la sortie de son prochain album.

par Team Mouv'

Ça y est, le retour de Future semble se rapprocher de plus en plus et pourrait même intervenir en ce mois d'avril.

Sortie imminente ?

Habitué à être très productif, Future commence à impatienter ses fans. En effet, son dernier album Pluto x Baby Pluto, en collaboration avec Lil Uzi Vert, date de novembre 2020 et son dernier projet solo remonte à mai 2020 avec High Off Life.

Depuis quelques semaines désormais, le rappeur d'Atlanta tease son retour. Tout d'abord à travers des posts dans lesquels on le retrouve aux côtés de son fidèle acolyte, Metro Boomin mais également à l'aide de publications dans lesquelles on le voit travailler en studio, comme ci dessous.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Cette fois ci, c'est à travers un tweet que Future tease la sortie de son prochain projet. Ce mardi 5 avril, l'auteur de Worst Day a publié une phrase disant : "Scooter (vieil ami de Future) me dit de sortir l'album ce mois ci" suivi d'un emoji en pleine interrogation. Une manière pour lui de prendre la température concernant la sortie imminente de son album.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour l'instant, aucune date précise n'a été dévoilée, mais l'annonce de la sortie du nouvel album de Future semble plus proche que jamais.