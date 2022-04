Future : l'énorme cachet qu'il demande pour un concert

Future révèle le montant à 7 chiffres qu'il demande pour un show...

par Team Mouv'

Dix ans après la sortie de son premier album solo, Future s'apprête à faire son retour sur le devant de la scène musical avec un nouveau projet qui va déchainer les foules. Alors qu'il vient tout juste de dévoiler la cover et le nom ce nouvel opus prévu pour le 29 avril 2022, celui qu'on surnom aussi Pluto a une nouvelle fois su attirer l'attention. Cette fois avec le prix qu'il demande pour performer en live.

Dans un tweet partagé vendredi, il pose une question qui annonce clairement le prix de ses nouvelles prestations à 7 chiffres...

Combien de rappeurs vous connaissez capables de gagner 1 million pour un show ??? #IMDATNIGGA"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Succès, bien-être et ambition

Vous l'aurez compris, la star originaire d'Atlanta réussi à mettre la barre toujours plus haute en enchainant les succès et encore très récemment, les plus prestigieuses interviews, notamment pour le magazine GQ qui n'a pas hésiter à le qualifier comme "le meilleur rappeur vivant" sur la couverture de son célèbre magazine.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une interview dans laquelle il parle aussi du temps qui s'est écoulé depuis sa dernière sortie en solo, "High Off Life" en 2020.

Je suis vraiment heureux de vivre. Et il fut un temps où je n'étais heureux que lorsque j'étais sur scène, et en studio. Comme si c'était mon évasion.

Le père de huit enfants a également déclaré à GQ qu'il aimerait avoir plus d'enfants avec sa femme, bien qu'il soit déjà papa 8 fois ! Et forcément avec de telles ambitions, il faut ramener plus de sous à la maison. C'est clairement son objectif quand on découvre ses réponses aux 7 questions de ses potes célèbres :

"Des milliards, c’est comme ça que ça se passe. Immeubles de bureaux, sociétés immobilières, maisons d’édition... Tout simplement du succès, peu importe ce que je pense. Quoique ce soit à l’avenir, quoique je pense, je veux réussir et atteindre mon plus haut potentiel."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

En vue du nouveau succès qui l'attend, il sera pour sûre une des têtes d'affiche du prochain festival Rolling Loud à Miami en juillet, certainement aux côtés de Ye et Kendrick Lamar, très en formes eux aussi...