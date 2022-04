Future dévoile la tracklist de son nouvel album avec Drake, Kanye West...

Future dévoile les featurings XXL de son prochain album.

par Team Mouv'

Alors que le nouvel album de Future I never liked you s'apprête à voir le jour dans quelques heures, le rappeur vient de dévoiler sa tracklist et les collaborations XXL qui s'y trouveront.

La hype monte

Teasé depuis quelques semaines déjà, Future a récemment officiellement annoncé son retour en révélant la date de son prochain album, prévu pour ce vendredi 29 avril, après deux longues années d'absence. Après avoir dévoilé la cover en début de semaine, le rappeur d'Atlanta a un peu plus levé le voile ce mercredi en balançant sa tracklist et son casting, à quelques heures seulement de l'événement.

Annoncé comme étant un album dans lequel Future se livrera totalement, se montrant presque vulnérable, I never liked you sera composé de 16 morceaux dont des featurings d'exceptions. En effet Kanye West sera de la partie ainsi que Gunna et Young Thug sur For a nut, Est Gee, Kodak Black et Drake, à deux reprises, sur I'm on one et Wait for u avec Tems également.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Réunissant tous les ingrédients nécessaires pour être une masterclass, le 9ème projet de Pluto nourrit d'ambition tous les fans, plus que hypés par ce retour tant attendu.