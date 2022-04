Future dévoile la cover de son nouvel album

Future révèle le titre et la pochette de son album.

À l'approche de la sortie de son nouvel album, Future vient de dévoiler la cover de celui-ci ainsi que son titre.

I NEVER LIKED YOU

Alors qu'il tease depuis un moment déjà son retour, Future l'a récemment officiellement annoncé en révélant la date de son prochain album, prévu pour le 29 avril prochain, après deux longues années d'absence. Et c'est à quelques jours de l'évènement seulement, que le rappeur a enfin dévoilé son titre I NEVER LIKED YOU et sa pochette. Un titre pour le moins annonciateur de l'ambiance de l'album.

En effet, s'il envoyait le 14 février dernier, à l'occasion de la Saint-Valentin, le premier extrait avec le clip de Worst Day, mettant un premier pied dans l'univers sentimental et pour le moins compliqué de Future, celui-ci annonçait déjà le ton intimiste de son futur projet. Déclarant lors d'une récente interview pour GQ, vouloir "Partager mon style de vie avec le monde. Partager ma douleur avec le monde. Partager mes hauts, partager mes bas avec l'univers entier", Future est prêt à se montrer plus vulnérable que jamais dans la suite de High Off Life.

Si aucune tracklist n'a pour le moment été communiquée, il faudra s'armer d'encore un peu de patience avant de pouvoir découvrir les surprises que nous réservent Hndrxx.