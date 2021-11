Future célèbre son disque de diamant pour "Life Is Good"

Après deux ans, Future a obtenu un disque de diamant pour "Life is Good", et célébré cette occasion.

par Team Mouv'

Future est plutôt dans une bonne phase : pour ses trente-huit ans, il a reçu un cadeau qu'il attendait depuis longtemps... un disque de diamant pour Life is Good, sorti il y a un peu moins de deux ans.

C'était le hit de 2020 : Life is Good est enfin passé diamant, et Future semble aux anges. Le 20 novembre, le manager de l'artiste, Dwight Elder, a posté une photo de ce dernier avec la certification de sa collaboration avec Drake. Le son avait été numéro 2 des charts dans les Billboards Awards, et l'album dans lequel il était inclus, High Off Line, était lui numéro 1. Celui qui a été déjà consacré par Kanye West est donc maintenant récompensé pour ses ventes.

Future a le coeur a la fête

Dans la vidéo postée sur les réseaux, on voit Future entouré de ses proches, tout sourire, recevoir sa plaque de certification officielle. C'est en effet la première collaboration de Future et Drake qui devient diamant, même si beaucoup de leurs précédents titres avaient déjà atteint des sommets, comme Jumpan ou DS2 qui sont plusieurs fois platine.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Future et Drake prouvent ainsi que leur collaboration aboutit toujours sur de l'or : les deux artistes forment sans débat un duo extrêmement productif, dont la persistance a fait le succès. Seule ombre au tableau : le producteur de la chanson, D. Hill, qui collaborait régulièrement avec Drake, est décédé en octobre, et ne connaîtra donc pas la consécration de son titre.

Une belle victoire pour Drake comme pour Future, qui devrait sortir un feat prochainement avec Young Thug, et qui impose ainsi son influence majeure sur la scène rap américaine.

respectifs avaient atteint d'autres sommets.