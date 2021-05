Atlanta : une fusillade éclate devant le musée de la Trap

Dimanche derniers à Atlanta, des coups de feu sont tirés devant le musée Trap Music. La police a ouvert une enquête pour comprendre les circonstances de cette affaire.

par Team Mouv'

Alors que la soirée se terminait tranquillement devant le culte de la trap music, une embuscade armée se déclenche devant le Trap Music Museum d'Atlanta . La police arrive sur les lieux et découvre trois hommes blessés par balle .

Un règlement de compte ?

Les forces de l'ordre qui ont été prévenues immédiatement, ont déclaré que les quatre victimes se dirigeaient vers leur voiture lorsqu'un suspect ou plusieurs suspects à bord d'un véhicule noir Dodge Charger avec des rayures rouges ont déclenché leur chargeur . . .

A ce moment un chauffeur Uber qui était juste devant a capturé la scène en live avec son téléphone . Tout va super vite : "J'ai entendu des claquements au loin à l'avant, puis je vois que tout le monde court vers moi . Deux jeunes filles ont plongé derrière une voiture pour se protéger, tout le monde courrait . "

La police n'a pas déterminé les circonstances de la fusillade mais cet homicide intervient après que trois hommes aient été abattus samedi soir lors d'une fête au bord de la piscine à Lindbergh . . . Heureusement, les victimes n'ont pas eu de blessures grave et ont pu sortir des urgences . T . I n'a pas encore réagi .

capture écran du reportage de CBS news

Une solution face à cette insécurité permanente ?

Ce genre d'histoire est trop fréquente dans la capitale de l'État de Géorgie . Les meurtres et agressions à mains armées traumatisent les citoyens . De nombreux jeunes perdent la vie .

Tout comme Michel Zecler qui a créé une fondation pour "réconcilier les jeunes et la police", le membre du conseil municipal d'Atlanta, Antonio Brown, a déclaré qu'il était temps de rétablir la confiance entre les forces de l'ordre et la communauté et de parler également aux chefs de gangs .

"Nous ne pouvons pas continuer à considérer les gangs comme des adversaires dans la ville . Nous devons nous asseoir et avoir des conversations avec ces chefs de gangs pour comprendre ce qui doit se passer pour réduire la violence armée dans nos communautés" .

