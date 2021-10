French Montana rendrait hommage à Childish Gambino dans son prochain clip

French Montana vient de partager un extrait de vidéo qui laisse entendre un clin d'oeil à Childish Gambino pour son prochain clip.

French Montana a lâché un court extrait de vidéo, dans lequel on le voit reprendre une scène de This Is America de Childish Gambino, et internet s'est instantanément enflammé .

French Montana n'a pas trop la côte sur Twitter ces derniers temps : le rappeur a été plusieurs fois moqué par de nombreux internautes suite à la publication d'un tweet se moquant de son répertoire . En effet, un twittos anonyme a partagé un meme de Squid Game avec la légende "trouver cinq sons de French Montana sans featuring", laissant entendre qu'une telle chose était impossible - et que le musicien n'était rien sans les rappeurs qui l'avaient porté .

Une campagne qui a eu l'effet inverse

Droit dans ses bottes, le rappeur americano - marocain ne s'est pas laissé abattre par les critiques à son encontre, et a plutôt répondu en faisant état de ses réussites et en affichant sa longue discographie . Une réponse qui n'a pas vraiment convaincu son public, et qui a poussé l'artiste a lancer sa campagne Ils Sont amnésiques, en s'appuyant sur le soutien de ses fans et amis .

La campagne, qui est une directe réaction aux critiques, aurait pu passer sous le feu des radars si French Montana n'avait pas choisi de l'orienter comme une référence envers Childish Gambino . En effet, celui - ci a partagé une courte vidéo dans laquelle on le voit reprendre une scène de This Is America, le clip mythique de Donald Glover . Dans cette vidéo, on n'entend aucun son à part celui d'un pistolet, ce qui laisse supposer que l'extrait vient d'un clip à venir .

Il n'en fallait pas plus pour faire basculer internet dans la violence : l'association des deux artistes a déchaîné les twittos, qui considèrent que French Montana n'est pas du tout à la hauteur de sa référence .

De nombreuses piques ont ainsi été envoyées envers l'artiste, et les réseaux ne sont pas cléments envers lui . . . Un comble, quand on sait que d'autres personnes reprochent à Donald Glover lui - même d'avoir plagié .