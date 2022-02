Frank Ocean : un retour qui se précise enfin ?

Selon plusieurs indices, Frank Ocean pourrait bien être de retour prochainement.

par Team Mouv'

Arrêtez tout : Frank Ocean pourrait être de retour très prochainement, selon plusieurs indices...

Cette année, cela fera déjà 10 ans depuis la sortie du premier album de Frank Ocean, Channel Orange. Et les fans rêvent que l'artiste célèbre cet anniversaire avec un nouveau projet. Or, cela ne semble pas forcément complètement improbable : selon certaines rumeurs, le rappeur de Californie pourrait bien revenir en 2022, et même très rapidement. En effet, sur Apple Music, Frank Ocean vient d'être affiché en cover de la playlist "Nouvelle Musique". Un geste qui n'est pas passé inaperçu, et qui donne les plus grands espoirs aux fans de l'artiste.

Un rappeur à part

D'autant plus que Frank Ocean s'est montré très discret ces derniers temps : son dernier album, Blonde, date de 2016, c'est à dire il y a plus de cinq ans. Pudique à la fois sur sa vie privée et sur ses projets à venir, l'artiste, qui a annoncé préparer un projet secret, avait offert un cadeau à ses fans pour Noël 2021 sous la forme d'une chanson de neuf minutes dans son émission *Blonded Radio,* qu'il tient sur Apple Music. C'était alors la première sortie de Ocean depuis deux ans et sa chanson *Moon River.*

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Car avec l'interprète de Chanel, les sorties se comptent plus en terme de qualité que de quantité. Soignant chacune de ses oeuvres, Frank Ocean est à contre-courant du marché actuel de la musique, offrant des pépites rares, mais qui sont toujours des succès. Avec un style très particulier, des compositions midtempos et un amour pour la musique expérimentale, Ocean a réussi à créer un univers qui lui est propre, mêlant différentes références à plusieurs styles musicaux dans ses chansons.

Si le retour du musicien n'est pas encore confirmé, les fans de rap du monde entier se réjouissent déjà d'un retour plus qu'assez attendu. Et on ne fait pas exception.