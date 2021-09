Frank Ocean pourrait revenir très prochainement avec un "album incroyable"

Des rumeurs circulent sur la possibilité d'une sortie très prochaine pour l'artiste de "Blonde".

Bonne nouvelle pour les fans de Blonde : Frank Ocean aurait été aperçu en train d'essayer de signer des accords avec différents labels . Aussitôt, la toile s'est enflammée, rêvant à la sortie imminente d'un prochain album .

Cela fait un certain moment que Frank Ocean n'a pas été sur le devant de la scène : 5 ans pour être précis . Son dernier album remonte à maintenant cinq ans, et malgré des rumeurs régulières sur la sortie d'un nouveau projet, le rappeur n'a produit que deux sons depuis : In My Room et DHL . Si Ocean a annoncé récemment participer au line - up de Coachella 2023, celui - ci apparaissait plutôt affairé et disait être trop occupé pour l'édition de 2022 .

Un nouveau projet d'ici 2023 ?

Pourtant, l'artiste de Long Beach est aujourd'hui au cœur des espoirs des fans de rap : le journal Hits Daily Duble a rapporté que le rappeur serait en pleine négociation avec des maisons de disque pour la sortie d'un futur projet . Ce dernier aurait été vu en train de "faire de nombreuses réunions et jouer pour les patrons ( sic )", représenté par son avocate, Laurie Soriano . Le magazine ajoute que l'album est "incroyable", sans en dire plus .

Cette news vient s'additionner à celle de son apparition à Coachella 2023 : il semblerait logique que d'ici - là, le musicien nous concocte une grosse nouveauté . Reste à savoir combien de temps il nous faudra encore attendre, car rien n'est confirmé, et 2023, c'est loin .