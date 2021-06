Franglish invite des gros noms sur son album Tyga, Hamza, Fally Ipupa, Aya Nakamura...

Fanglish se fait plaisir avec des featurings qui sentent déjà les futurs hits.

par Team Mouv'

Sur Instagram, Franglish vient de dévoiler la tracklist de son prochain album Vibe prévu pour le 9 juillet__ . L'artiste nous a déjà donné la puce à l'oreille sur l'ambiance collé - serré de son nouveau projet avec le clip Baby Mama. La vibe s'annonce douce et sucrée et le projet est maintenant en précommande .

L'artiste a invité la machine à hits venu tout droit de Belgique, Hamza . Le rappeur a aussi fait confiance au talent de "l'Aigle" de Kinshasa aka Fally Ipupa sur Est/Ouest et de son ami MV avec qui il a déjà collaboré. Sans oublier une tête d'affiche : Tyga sur le track Okay et la superstar Aya Nakamura . De quoi mettre tout le monde d'accord ?

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un album bouillant pour danser tout l'été

Pour nous donner un avant goût le teaser du projet est sorti hier . On y voit Franglish indiquer les titres et featurings présents dans son album avec humour . Dans cette courte vidéo, le rappeur se met en scène face à des personnages haut en couleur : des proches, une voisine délurée qui avoue twerker sur des sons de Tyga, une journaliste . Et vu le programme, on va forcément entendre les sons de Vibe tout l'été . Aura - t - il le même succès que Monsieur sorti en 2019 et déjà disque d’or ?