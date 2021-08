Flavor Flav confirme que l’album de Dr. Dre va bientôt sortir

Dr. Dre invite de nombreux rappeurs dans son studio et Flavor Flav confirme la sortie de son album.

Flavor Flav, l'un des leaders du groupe Public Enemy a rendu visite à Dr . Dre pour enregistrer un morceau et confirme que son album est pour bientôt . Cette annonce s'ajoute à celles de plusieurs autres rappeurs comme Grandmaster Flash qui sont passés chez le producteur . Dre nous réserve surement une surprise mais pour quand ?

Quoi de neuf Dr . Dre ?

Le rappeur New - Yorkais a balancé un du lourd lors de son interview avec le membre de Jackass, Steve - O . Dans cette séquence du 12 aout 2021, Flavor Flav avoue que Dr . Dre va sortir un album où il apparaitra . Cette nouvelle agite les fans mais il faut avouer qu'ils ont l'habitude d'attendre, l'album de Dr . Dre intitulé Detox n'a encore jamais vu le jour . Le discours de Flav annonce peut - être la sortie imminente d'un futur projet, on croise les doigts .

Dans la vidéo il confie au dingo Steve - O : J'étais chez Dre il y a une semaine et demie, mec . . . Je suis honoré qu'__il me demande d'enregistrer quelque chose chez lui pour son prochain album qui est prêt à sortir". Des propos qui collent avec la venue de plusieurs autres rappeurs dans le studio de Dre comme : Eminem, Xzibit et Diamond D . Affaire à suivre !