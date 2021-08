Fetty Wap : sa fille de 4 ans est décédée

Une terrible nouvelle confirmée par le post instagram de sa maman, en deuil.

par Team Mouv'

La pire nouvelle pour un parent : la mort d'un de ses enfants . C'est le drame qu'est en train de vivre le rappeur et chanteur américain Fetty Wap . Sa fille âgée seulement de quatre ans, Lauren Maxwell serait décédée en juin après une maladie brève et non divulguée. Sa mère, Turquoise Miami, a confirmé la triste nouvelle dans un post Instagram ce premier août :

"C'est ma sirène princesse Aquarius incroyable, belle, drôle, vibrante, aimante, talentueuse, intelligente et têtue . Si vous voyez ce post défiler avec son commentaire ou dites - vous simplement " je t'aime LAUREN " parce qu'ils disent que les âmes peuvent sentir ton amour # rip"

Une terrible publication partagée ce dimanche 1er août, qui témoigne d'un nouveau drame que doit subir le rappeur du New Jersey, qui a déjà perdu son frère Twyshon Depew, abattu en pleine rue dans sa ville de Paterson en octobre 2020 .

Après sa performance au festival Rolling Loud : Fetty avait dédié son set et partagé une story pour sa fille .

LoLo papa a fait ça pour toi hier soir, petite fille . . .

Une famille recomposée

La jeune Lauren était l’avant - dernière enfant d’une famille recomposée, réunissant au total 6 frères et sœurs : son premier fils Aydin en 2011 qu’il a eu avec sa petite amie de l’époque : Ariel Reese . Puis en 2015, Fetty et sa nouvelle compagne Lezhae Zeona, ont donné naissance à une petite fille du nom de Zaviera, aujourd’hui âgé de 6 ans . En 2016, Fetty Wap devient le père de 2 nouveaux enfants, Amani Lauren et Khari Barbie Maxwell qu’il a respectivement eu avec ses ex - baby mama, Elaynna et Masika Khalsyha . Lauren Maxwell naîtra en 2017, suivie l'année d'après par la venue au monde de Zyheir Maxwell, le benjamin, âgé aujourd’hui de 3 ans .

