Fetty Wap reçoit des messages racistes et haineux pour sa fille décédée

Le rappeur révèle le genre de messages haineux qu'il reçoit juste après le décès de sa fille.

par Team Mouv'

Internet est un endroit cruel et les réseaux sociaux nous le prouvent tous les jours un peu plus . Un exemple récent avec Fetty Wap dont la petite fille de quatre ans vient de décéder, une perte tragique et douloureuse que le rappeur a partagé récemment sur ses réseaux .

De la haine au milieu du soutien

Si la majorité des réactions étaient naturellement des condoléances et des messages de soutien, Fetty a aussi reçu des messages de haine et de provocation . Quelques heures après avoir fait un live pour annoncer le décès de sa fille, Fetty a reçu des messages d'une personne en particulier comme en témoigne les screens qu'il a partagé .

Dans le message reçu d'une jeune femme, il est écrit "Comment va ta négresse de fille ?" suivi d'un émoji qui rit . Un message haineux et raciste, dénué d'humanité à l'occasion du décès d'une enfant . Un message qui a choqué de nombreux internautes, comme Fetty qui a partagé ce message pour montrer l'envers du décor "C'est chelou, c'est principalement pour ce genre de truc que je ne poste jamais mes enfants à cause de gens comme ça, mais cool, je vais prier pour toi, gang"__ .

Comme le précise Hot New Hip Hop, après une simple recherche il est facile de trouver le profil de la personne derrière ces messages, et celle ci assume totalement ses propos haineux et racistes : elle écrit même dans un post "Désolée d'être raciste et de lui avoir demandé comment sa fille allait . . " .

Cette situation est un parfait exemple du coté sombre des réseaux sociaux, le harcèlement, la haine, et le racisme comme toute autre forme de discrimination est encore plus présente puisque sur internet les gens ont soudainement plus de courage que dans la vie réelle .