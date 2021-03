Fat Joe raconte qu'il avait enregistré un projet avec Biggie sur lequel ils clashaient 2Pac

Fat Joe et Biggie auraient commencé à enregistrer un album peu avant le décès de Biggie.

par Team Mouv'

À l'occasion de l'anniversaire de sa mort le 9 mars dernier, Fat Joe a fait quelques révélations sur le regretté Biggie lors d'un live avec les créateurs de la plateforme Verzuz, Timbaland et Swizz Beatz .

Révélations 24 ans après

En effet, Fat Joe confie avoir enregistré un album avec Biggie peu avant sa mort et prétend également que l'album était destiné à attaquer 2Pac son rival de toujours . "Tu sais que j'ai travaillé en studio sur un album avec Biggie ?" lance t'il à Timbaland, avant de poursuivre "on avait validé au moins 5 morceaux ensemble, Diddy et les autres peuvent le confirmer . Je vais être honnête, à cette époque on visait Tupac . . . donc ça n'aurait jamais du voir le jour" . De quoi raviver l'engouement autour de cette vieille querelle légendaire entre les deux icônes du rap, aujourd'hui disparues .

Plus tôt dans l'année, Swizz Beatz avait également déclaré lors d'une interview pour ESPN, vouloir organiser un battle inédit entre 2Pac et The Notorious B . I . G. Une idée à laquelle Timbaland semblait adhérer pendant l'échange, suggérant même d'utiliser la technologie pointue des hologrammes .