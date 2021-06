Fat Joe pense que Lil Baby est le meilleur rappeur de sa génération

Fat Joe est fan de Lil Baby.

Après avoir fini en top tendances sur Twitter à cause de sa barbe, le rappeur Fat Joe, fait cette fois - ci le buzz suite à une grosse déclaration lors de l'émission Complex Brackets avec B . Dot . Celui qui a bossé avec les légendes du rap comme 2Pac et Biggie, a décerné le titre de meilleur rappeur de sa génération à : Lil Baby .

Lil Baby comparé à Lil Wayne et Eminem

Pour le rappeur du Bronx, Lil Baby est LE talent qui représente le mieux la nouvelle vague rap . "Personne n'est meilleur que lui à l'heure actuelle" . A seulement 26 ans, il est en train de conquérir la scène rap et vu les avis de ses prédécesseurs, il pourrait bien y laisser une trace . Comme le rapporte le magazine Hot New Hip Hop, Fat Joe ajoute même que "Nous avons vu tout ça . Nous, en tant qu'historiens du hip - hop, nous avons vu quand Lil Wayne a émergé, nous avons vu quand Eminem a émergé et Lil Baby est dans une voie à part en ce moment . " Comparé à Lil Wayne et Eminem par Fat Joe, Lil Baby fait donc maintenant partie de la cour des grands .

C'est pas la première fois que des artistes déjà bien installés dans le game adoubent le rappeur tout droit venu d'Atlanta . Justement, en 2020, c'est Lil Wayne qui avait déclaré que Lil Baby était son rappeur préféré. C'était à l'époque où son album My Turn avait atteint le top du Billboard 200 dès sa sortie. Ce respect mutuel entre les deux artistes a d'ailleurs mené à la création du morceau Forever .

Une révélation dans la Maybach de DJ Khaled

Joe avoue que cette révélation quasi prophétique est arrivée lorsqu'il se promenait avec DJ Khaled dans sa Maybach décapotable . Ce dernier faisait écouter un disque de Lil Baby . "Il a passé trois disques là - dedans, et c'était trois des plus grands artistes de l'époque . Il a joué un gars qui a gagné pendant dix ans d'affilée . Il a joué ce groupe, mais ensuite il a joué ce Lil Baby, et on aurait dit que ce type était le meilleur . " On peut parier que le rappeur va encore recevoir une pluie de compliments de la part d'autres stars du hip hop .