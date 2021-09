Fat Joe encense Ja Rule : "tu étais le Drake avant Drake"

Fat Joe compare Ja Rule à Drake lors du Verzuz.

par Team Mouv'

Fat Joe complimente sans filtre les talents qu'il estime beaucoup, après Lil Baby, c'est au tour de son pote Ja Rule d'être honoré, le comparant à Drake . Après leur Verzuz les deux rappeurs se sont confiés lors d'un live Instagram .

Un hitmaker bien avant Drizzy

Ce 14 septembre s'est déroulé le fight "Fat Joe vs Ja Rule Verzuz", un face à face qui a fait le buzz avec notamment l'apparition d'Ashanti pour reprendre le hit What’s Love ainsi que Remy Ma, Dre du duo Cool & Dre et Nelly . D'ailleurs il y avait que du love entre les deux artistes lors de ce Verzuz, les deux potes n'ont pas arrêté de se balancer des compliments !

Comme le rapporte HotNewHipHop, le lendemain, les deux rappeurs se sont retrouvés pour discuter de leurs performances au Madison Square Garden à New York . Fat Joe en a profité pour redonner à Ja Rule ses lettres de noblesse en le comparant au plus grand hitmaker actuel, Drizzy : "Tu étais le Drake avant Drake . Tu as enchaîné les tubes, les tubes et les tubes . " Pas faux quand on pense à tous les tubes qu'il a balancé dans les années 2000 !

Il ajoute :"Ce que je dis, c'est que pour les jeunes qui sont à l'écoute, ils ne réalisent pas . . . ils ne réalisent pas que ce gars Ja Rule a eu un parcours comme Drake pendant des années . " On valide la déclaration de Fat Joe ?

