Emmy Awards : 50 Cent dégoûté qu'aucune personne de couleur n'ait gagné un prix prestigieux

50 Cent dénonce le manque de représentation chez les gagnants des Emmy Awards.

par Team Mouv'

Ce dimanche soir 19 septembre a eu lieu la cérémonie des Emmy Awards et 50 Cent n'est pas content . Connu pour sa grande gueule il n'a pas hésité à dire sur les réseaux sociaux qu'il n'y avait pas assez de récompensés de couleur .

Fifty shades of white

Aucune personne de couleur n'a remporté de prix d'interprétation malgré un nombre record de nominations pour cette 73e édition des Emmy Awards . Comme le magazine People le souligne, les acteurs blancs ont remporté les 12 catégories d'acteurs et d'actrices principaux et secondaires dans les catégories comédie, drame et série limitée . Des stars du petit écran tels que Mj Rodriguez, le regretté Michael K . Williams et le membre de l'équipe du Saturday Night Live, Bowen Yang, ont été exclus de leurs catégories respectives . Pourtant dans les catégories "acteur" et "réalité", 49 personnes de couleur ont été nommées, un record !

Comme le rapporte Complex, 50 Cent est parti à la charge et a posté sur Instagram une capture d'écran de l'article de Variety intitulé "Aucun acteur de couleur ne gagne aux Emmys malgré une liste record de nominés" avec en légende "Écoutez, les Emmy's ont toujours une salle de bain séparée pour les gens de couleur" . _Il ajoute : "Je vais mettre les NAACP awards à l'antenne en même temps et foutre en l'air leurs chiffres . Non ils devraient vraiment avoir peur de moi je suis différent" . _

Si ce post est désormais supprimé, ce n'est pas la première fois que Fifty s'énerve contre les Emmy Awards . . . en 2019 il a posté une photo des audiences de Power avec la caption suivante : "Les EMMY'S peuvent embrasser mon c * l de Noir au ralenti"__ . Fifty n'arrêtera surement pas tant qu'il n'y aura pas assez de représentation ethnique chez les gagnants du prestigieux prix .

