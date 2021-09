Eminem : son prochain album serait MMLP3 ?

Des rumeurs indiquent qu'Eminem pourrait sortir MMLP3 dans les jours/semaines à venir.

par Team Mouv'

Rien n'est confirmé pour l'instant, mais des rumeurs grossissent sur Internet, concernant la sortie du prochain album d'Eminem. Beaucoup de rumeurs ont toujours circulé autour du rappeur de Détroit, car il ne parle jamais publiquement sur l'avancement de ses projets .

MMLP3, la suite de MMLP et MMLP2

Après avoir lâché Kamikaze et Music to be Murdered By sans prévenir, les fans pensent que la prochaine surprise sera celle de MMLP3. Cette folle rumeur a commencé lorsque le producteur Fredwreck ( qui bosse avec Eminem ) a partagé dans sa story une image faisant penser à la maison d'enfance d'Eminem, présente sur les covers de MMLP et MMLP2 .

Depuis, beaucoup de fans imaginent qu'il s'agit d'un premier indice concret pour l'album . En plus de cela, Royce, proche d'Eminem a aussi réagi à cette rumeur de MMLP3 avec un simple emoji : 🤔 .

Album ou single le 1er octobre ?

D'autres rumeurs évoquent même que cet album pourrait arriver le 1er octobre en totale surprise . Cette rumeur repose sur une information venant du manager du rappeur Mozzy qui a annoncé qu'un morceau réunissant Eminem, Mozzy et Polo G débarquerait le 1er octobre.

En plus de cette information, c'est Skylar Grey, chanteuse proche de Slim Shady qui a teasé la sortie d'un nouveau morceau pour le 1er octobre. Il se pourrait qu'il s'agisse de la même collaboration avec Mozzy et Polo G, ou alors d'un single à part entière avec Eminem . Affaire à suivre . . .