Eminem : son album sorti en 2005 dans le top des meilleures ventes en 2021

La compilation "Curtain Call: The Hits" dévoilée en 2005, est présente dans le top 50 des meilleures ventes de 2021, 16 ans après sa sortie.

par Team Mouv'

Fin 2005, après la sortie de son cinquième album studio Encore, Eminem décide de dévoiler son 1er best-of regroupant ses plus grands tubes, allant de 1998 à 2005. Curtain Call: The Hits voit le jour le 6 décembre 2005, quelques jours avant Noël, et dans cet album, on retrouve des classiques comme Lose Yourself, Stan, The Way I Am, My Name Is, Without Me, ou encore The Real Slim Shady.

La compilation des records

Avec cet opus, Eminem a battu de nombreux records. Curtain Call: The Hits est présent dans le classement Billboard 200 depuis 550 semaines, soit plus de 10 ans en cumul.

En 2021, la compilation continue de se vendre énormément, avec 673 000 ventes sur l'année. Selon les chiffres de Hits Daily Double, il est actuellement le 49ème album le plus vendu de l'année en 2021, alors qu'il est sorti 16 ans plus tôt.