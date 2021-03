Eminem casse encore un record de streams avec "The Eminem Show"

"The Eminem Show", l'album d'Eminem sorti en 2002 vient de battre un nouveau record.

par Team Mouv'

Une trentaine d'années après ses débuts, Eminem continue de tout casser . Cette année, alors qu'il lâchait la réédition de Music to be murdered by, certains de ses morceaux les plus cultes battaient de nouveaux records d'écoute . Après queLose Yourself ait dépassé les 20 milliards de stream sur Spotify, c'est 'Till I Collapse qui était devenu le "non - single" le plus écouté de l'histoire sur Spotify . Aujourd'hui, c'est l'album dont est issu ce dernier morceau, The Eminem Show, qui réalise un score impressionnant.

Nouveau jour, nouveau record pour Eminem

C'est le compte Twitter spécialisé, Chart Data, qui a balancé l'info : The Eminem Show a désormais dépassé les 3 milliards de stream sur Spotify. Le compte ajoute qu'il s'agit du premier album studio des années 2000 à atteindre cette étape hallucinante . Sorti en 2002, The Eminem Show est un concentré d'énergie à l'état pur, proposant des morceaux tous plus mythiques les uns que les autres (Cleanin' out my closet, Without Me, Superman. . . ) .

Sur Twitter, les fans n'ont pas manqué de réagir à cette annonce, manifestant leur soutien indéfectible à celui que beaucoup considèrent comme l'un des GOATs incontestables du rap .

Et si cette nouvelle vous a rendu nostalgiques, pas de panique : Slim Shady a récemment balancé une version HD de certains de ses clips les plus cultes sur YouTube. L'occasion pour vous de vous replonger dans l'univers fou d'Eminem !