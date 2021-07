Eminem signe un nouvel artiste chez Shady Records

Un nouveau talent a eu la chance d'être repéré et signé dans le label d'Eminem, Shady Records.

Si Eminem est plutôt absent de la scène musicale, c'est certainement parce qu'il est occupé à faire vivre son label et endosser le rôle de mentor pour de nouveaux artistes émergents .

Eminem, dénicheur de talents

C'est une photo postée sur le compte Twitter du label d'Eminem qui a annoncé la nouvelle, sur le cliché on peut voir Eminem aux cotés de son nouveau talent dont le nom est Grip. Originaire d'Atlanta, Grip est décrit par le label comme un parolier d'exception et le"prochain conteur d'histoire d'Atlanta" . Son succès est grandissant depuis la sortie de son projet intitulé Porch, sorti en 2017, suivi d'un autre en 2019 et de deux autres en 2020 qui lui ont permis d'être repéré par le manager d'Eminem et le président du label Paul Rosenberg, qui l'ont ainsi présenté à Slim Shady .

De cette première rencontre est ainsi née une signature dans le label et un premier album en préparation . Un premier morceau intitulé Gutter est déjà disponible à l'écoute, et c'est juste en dessous pour le découvrir :

