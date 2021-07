Eminem : ses fans réagissent à la photo de sa fille avec son petit copain

La fille d'Eminem agite la toile avec une photo en compagnie de son petit copain.

par Team Mouv'

Ces derniers jours, Eminem est sur le devant de la scène depuis qu'une photo de lui accompagné de Dr . Dre a fait le buzz sur la toile . Aujourd'hui sa fille Hailie Jade Scott Mathers, prend toute la lumière des spotlights . Plutôt discrète sur les réseaux sociaux, elle vient de dévoiler un cliché d'elle avec son petit ami, il en fallait pas plus pour affoler les fans d'EM .

Si la fille du rappeur ne donne pas beaucoup d'infos sur sa vie privée et sentimentale, elle a quand même plus de 2 millions de followers sur Instagram . Ce lundi 19 juillet 2021, Hailie Jade Scott a décidé de montrer au grand jour qu'elle est une femme normale avec une vie amoureuse épanouie aux côtés d'Evan McClintock. La petite fille a bien grandi et les fans ne s'en remettent pas . C'est en tenue estivale que les deux tourtereaux ont révélé leur histoire d'amour sur les réseaux sociaux .

Les fans d'Eminem rigolent en commentaires

Le post Insta est accompagné de cette phrase : "Je partage rarement mon flux, mais quand je le fais, je suis heureux c'est avec toi" . Ni une ni deux, Nathan Kane Mathers, le frère cadet d'Eminem, a foncé dans les commentaires pour déclarer : "Mon pote Evan" suivi d'emojis . Le tonton valide l'idylle ! Les fans d'Eminem n'ont pas pu se retenir de laisser leur petits commentaires en référence à son père et c'est bien drôle : "My name is what ? My name is what ? My name is Chika - chika Evan . "; "A - t - il rencontré oncle Fifty ? " ou encore "Je t'aime mais j'aime encore plus ton père".

Les internautes soulignent que sortir avec la fille du rappeur doit être plus que flippant : : "imagine que tu ramènes ton mec à la porte pour rencontrer Eminem"__; "il doit avoir tellement peur de faire quelque chose de mal quand il est avec son père" .

C'est sur qu'avoir Slim Shady comme beau - père met la pression mais ça reste bien stylé quand même !