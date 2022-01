Eminem se ferait "manger" par Busta Rhymes en battle, selon E-40

D'après E-40, Busta Rhymes "mangerait" Eminem en battle.

par Team Mouv'

S'exprimant dans un nouvel épisode du podcast de Jalen & Jacoby, E-40 a d*éclaré qu'il pensait que "Busta Rhymes mangerait Eminem dans une bataille de Verzuz".*

Eminem vs Busta Rhymes

Il a poursuivi en déclarant : "Busta Rhymes est animé. Il a du gaz. Il rappe vite, tout ça. Il fait tous ces trucs qu'Eminem fait. Et Busta Rhymes a des rythmiques up-tempo qui font bouger la fête. Chaque fois que vous avez ces rythmiques, vous gagnez."

L'icône du rap de la Bay Area a partagé son admiration pour Eminem, notant qu'il est "légendaire" et qu'il a "de grands succès, un grand style", mais a noté que le catalogue de Busta n'avait pas reçu les louanges qu'il méritait. "J'ai l'impression que Busta Rhymes a ce qu'il faut pour le faire remonter à la surface, mec, pour que les gens disent : 'Bon sang, je ne savais même pas qu'il avait tous ces tubes, mec...'", a-t-il déclaré. "Les trucs qu'il a fait avec Mariah (Carey) et ceux qu'il a fait avec Craig Mack, et il a ses propres claques, mon frère. Et il est animé.".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Et alors que Dr. Dre a récemment lancé la question de savoir qui pourrait affronter Eminem dans un combat de Verzuz, il semble qu'un concurrent lui soit déjà tout trouvé.