Eminem s'exprime sur son clash avec Snoop : "tout va bien"

Dans le morceau "Killer" remix, Eminem est revenu sur son clash avec Snoop Dogg.

La hâche de guerre est enterrée entre Eminem et Snoop, et on le sait depuis quelques mois maintenant . Snoop Dogg avait expliqué en janvier que le clash était terminé, après quelques punchlines qui ont fusé des deux côtés des clans.

Eminem et Snoop se sont appelés

Le vendredi 28 mai, Eminem a dévoilé un remix de son morceau Killer, extrait de son album Music to be Murdered By : side B. Accompagné de Cordae et Jack Harlow, le rappeur de Détroit a évoqué brièvement son clash avec Snoop en quelques mots : Just called Snoop and I talked to him ( What? ) , we all cool ( Yeah ) .

Je viens d'appeler Snoop et je lui ai parlé, tout va bien .

Une nouvelle rassurante qui met fin une bonne pour toute à ce clash au sein de la famille Aftermath . D'ailleurs, Snoop a reposté une story instagram avec le morceau en question, prouvant qu'il avait validé cette punchline . Désormais on attend que la team Dr . Dre, Kendrick, 50 Cent, Snoop et Eminem se produisent lors du prochain SuperBowl.

