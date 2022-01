Eminem s'en prend à 6ix9ine dans un morceau de Cordae

Eminem éteint 6ix9ine dans son couplet sur "Parables" en feat avec Cordae.

par Team Mouv'

Le 14 janvier dernier, Cordae faisait son retour avec son nouvel album From a Birds Eye View qui présente plusieurs featurings avec des grosses têtes du rap dont Eminem. Celui-ci ne s'est d'ailleurs pas gêné pour allumer 6ix9ine dans son couplet.

Killshot pour 6ix9ine

C'est dans le morceau Parables qu'Eminem a été l'invité de Cordae. La légende du rap (et du beef également) en a profité pour citer plusieurs noms avec plus ou moins de sympathie.

En effet, Em s'est lâché sur 6ix9ine en le détruisant dans son couplet. Alors qu'il l'avait déjà taclé dans son album Kamikaze en 2018 et plus récemment dans son morceau Zeus en 2020, Slim Shady n'en a vraisemblablement pas fini puisqu'il a déclaré dans ce nouveau couplet "Shit'll make you wanna cop out like a plea deal, so i treat a beat like it's Tekashi, spit on that bitch like Meek Mill**" ("Je te fait céder comme une négociation de peine, je traite l'instru comme si c'était Tekashi, je crache sur cette chienne comme Meek Mill").

Dans cette nouvelle attaque contre le rappeur arc-en-ciel, le Rap God fait référence à un plaidoyer que 6ix9ine avait accepté de faire devant la justice pour négocier sa peine dans une affaire de racket. Mais Eminem ne s'est pas arrêté là et l'a également attaqué à propos de son altercation filmée par des caméras de vidéo-surveillance avec Meek Mill en février 2021 à la sortie d'un club. Cette vidéo avait provoquée un énorme buzz sur les réseaux sociaux et est apparemment restée dans l'esprit de B-Rabbit.

Alors que Charlamagne tha God avait misé sur 6ix9ine pour battre Marshall Mathers dans un Verzuz, il faut dire que le battle est loin d'être gagné pour Tekashi 69 qui a face à lui un adversaire de taille qui a toujours osé affronter et éteindre n'importe qui (même sa mère).

Celui qui est peu respecté des internautes et souvent moqué sur les réseaux sociaux a déserté la scène cette année, mais peut-être reviendra t-il pour tenter une nouvelle fois de répondre à la légende ?

