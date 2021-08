Eminem rêve d’être considéré au niveau de Drake, Lil Wayne, Jay-Z…

Eminem avoue vouloir être au même niveau que Drake, Lil Wayne, Jay-Z.

par Team Mouv'

Dans le dernier album de Nas, King's Disease II, Eminem a balancé des lyrics où il avoue vouloir être aussi reconnu que Jay - Z, Lil Wayne, Drake et tous les autres GOAT du rap game . Des paroles assez étonnantes quand on voit la carrière du Rap God !

Des lyrics personnelles

Sur le single EPMD 2, Eminem est en feat aux côtés du duo new - yorkais EPMD et de Nas . Dans ses lyrics le rappeur se confie à cœur ouvert et avoue qu'il "prie pour ce jour où ( il sera ) en mesure de dire qu' ( il est ) placé aux côtés des grands . Et que ( son ) nom soit cité aux côtés des Kanye, Wayne et Jay . " Le rappeur de Détroit a l'air d'être plus que humble et lance des fleurs à ses OG's . Slim Shady ne s'arrête pas là et cite d'autres rappeurs qui l'inspirent : Drake, LL Cool, Dr . Dre, Rakim, Jadakiss, JDilla et même Nas .

Dans une autre punchline, il rend hommage aux MC's décédés comme DMX, Nipsey Hussle, MF DOOM et d'autres . Em va encore plus loin et balance dans son couplet : "J'ai envoyé un texto à Fifty pour lui dire que je l'aime parce que je ne sais même pas quand je le verrai la prochaine fois . Demain pourrait être la mort__ . "

Si le compliment est amené d'une manière assez bizarre, il a beaucoup plu à 50 Cent qui a posté EPMD 2 sur son Instagram avec en légende : "Non, vous ne pouvez pas parler de ce couplet . Vous devez juste écouter, la fermer et écouter . "

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Ce fameux couplet d'Eminem est à découvrir dans le morceau EPMD 2 ci - dessous :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix