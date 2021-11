Eminem remet en ventes ses figurines comme à l’ancienne

Pour régaler ses fans de la première heure, Eminem a remis en ventes des figurines, comme à l’époque.

par Team Mouv'

Les fans d’Eminem sont friands de ce genre de nouveauté. Au début des années 2000, lors du succès immense du rappeur, il avait mis en ventes quelques figurines de lui. Il y avait le Slim Shady avec la tronçonneuse, ou encore Eminem dans le clip de Stan. Sauf qu’aujourd’hui, ses figurines sont introuvables, à moins de mettre le prix sur Ebay.

La bonne nouvelle, c’est que l’auteur de Music to be Murdered By régale ses fans en mettant en ventes trois nouvelles figurines à l’occasion du Black Friday : Eminem, Slim Shady et Marshall Mathers. Si elles vous plaisent, faites-vite, il se pourrait qu’elles soient rapidement sold-out.