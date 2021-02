Eminem remasterise les clips cultes de "The Eminem Show"

Eminem a récemment annoncé la sortie des clips de l'album "The Eminem Show" en HD !

par Team Mouv'

Grosse actualité pour cet album de 2002 . Dix neuf ans après la sortie du phénomène The Eminem Show, c'est la chanson 'Till I Collapse de Shady feat Nate Dogg qui dépassait la barre du milliard de streams sur Spotify . C'est désormais l'album entier qui est mis à l'honneur, puisque Eminem a annoncé la ( re ) sortie de tous les clips de The Eminem Show. . . en HD !

Des clips cultes en haute définition

Le post fait fondre le cœur des fans des premières heures . En effet, Shady a partagé sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle on revoit passer avec bonheur des images extraites des clips cultes de l'album . Les images sont scindées en deux nous permettant de comparer version originale et version augmentée : c'est comme voir les clips avec de nouveaux yeux . Without Me, Sing For The Moment, Cleanin' Out My Closet, Superman, White America. . . ils y passent tous . Ces clips sont dispos sur la chaine YouTube d'Eminem .

Ce travail ultra soigné rend la chose claire : les clips n'ont pas pris une ride. L'occasion aussi de se rappeler de la diversité de l'identité visuelle de Shady : entre costumes déjantés pour accompagner le cultissime Without Me, mise en scène magistrale pour Cleanin' Out My Closet, ou encore dessin animé pour White America. . .

