Eminem : premier artiste à avoir 10 albums ayant dépassé 1.5 milliard de streams chacun sur Spotify

Nouveau record pour Eminem qui voit 10 de ses albums dépasser les 1.5 milliards de streams chacun du Spotify.

par Team Mouv'

Eminem c'est plus de 25 ans de carrière, 11 albums studio et bon nombre de records qui continuent encore aujourd'hui de s'enchainer puisqu'il devient le premier artiste de l'histoire à avoir 10 albums ayant dépassé le milliard et demi de streams chacun sur Spotify

Eminem ou le rappeur de tous les records

Alors qu'à ses débuts, le streaming n'existait même pas encore, Eminem a exceller dans sa transition vers le digitale avec des albums et des morceaux qui continuent d'être énormément écoutés sur les plateformes . Et pour preuve, après avoir dépassé le milliard de stream sur chacun de ses albums, voilà que 10 d'entre eux dépassent la barre des 1 . 5 milliards d'écoutes chacun sur la première plateforme de streaming au monde Spotify.

En effet, ce nouveau record fait de Marshall Mathers le premier artiste dans l'histoire à avoir dépassé ce chiffre sur autant de projets et celui qui a été récemment nommé pour entrer au Rock and Roll Hall of Fame 2022 prouve une fois de plus son mérite . L'artiste de Détroit qui a enflammé ce dimanche 13 février la scène du Super Bowl avec son fameux titre Lose Yourself et son genou posé à terre continue de démontrer qu'il est une légende à la puissance commerciale toujours d'actualité, lui qui appartient pourtant à une ancienne génération .