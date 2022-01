Eminem pourrait faire un verzuz contre lui-même

Eminem pourrait se confronter à lui-même dans un Verzuz selon plusieurs rumeurs.

Le G.O.A.T du clash aime se confronter à n'importe qui dans des Verzuz et Eminem pourrait même avoir l'audace, à défaut de ne pas trouver d'adversaire de taille, de s'affronter lui-même prochainement selon de nombreuses rumeurs, infondées ou pas.

Eminem VS Slim Shady

Eminem, Marshall Mathers, Slim Shady, tant de noms qui désignent le Rap God mais qui lui donnent surtout des personnalités différentes. Depuis plusieurs jours, une nouvelle rumeur sur Em' envahit les réseaux sociaux. En effet, le rappeur, que l'on retrouvera lors de la mi-temps du Superbowl, est apparu dans le teaser de cet événement affrontant son alter-égo Slim Shady lors d'une battle de lyrics : un premier détail qui a éveillé les soupçons des internautes quant à un potentiel Verzuz entre lui... et lui-même.

Cette théorie n'est pas restée infondée puisqu'elle a été appuyée par un post Instagram de son ami de toujours, celui qui l'a révélé au grand jour : Dr Dre. Le 23 janvier dernier, ce dernier a posté sur son compte Instagram une vidéo d'Eminem sur son fameux couplet de Godzilla, couplet qui lui avait d'ailleurs permis d'exploser son propre record de vitesse qu'il détenait avec Rap God. Une nouvelle preuve que B-Rabbit pourrait une fois de plus se mettre en compétition avec lui-même.

Mais les internautes ont surtout relevé un détail et pas des moindres. D.R.E a en effet accompagné la vidéo d'une légende ambigu indiquant "Marshall Mathers vs Who???!!".

Celui qui a longtemps du combattre les démons de son alter-égo Slim Shady (qu'il a lui même qualifié comme étant son côté obscure), pourrait donc surprendre tout le monde avec un clash contre lui-même et poser une nouvelle fois la question : qui peut battre Eminem en Verzuz?