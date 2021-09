Eminem ouvre un restaurant “Mom’s Spaghetti” à Détroit

Alors que des rumeurs circulent concernant un nouvel album, Eminem ouvre un restaurant de pâtes à Détroit.

par Team Mouv'

Est - ce qu'Eminem prévoit de sortir un nouvel album dans les jours à venir ? C'est la grosse rumeur qui circule chez les stans du rappeur depuis quelques jours . Après plusieurs indices qu'on vous révélait la semaine dernière, Eminem passe à la vitesse supérieure et annonce l'ouverture d'un restaurant Mom's Spaghetti à Détroit .

Un restaurant en guise de promo ?

L'annonce de ce nouveau restaurant à Détroit a été faite avec des publicités diffusées sur les chaînes locales de la ville . On y voit d'ailleurs Eminem, en train de vomir des pâtes, faisant référence au morceau Lose Yourself et à la ligne d'ouverture du premier couplet : "His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti" .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le restaurant qui ouvrira le 29 septembre sert peut - être de rampe de lancement à la promotion de son prochain album . Il avait d'ailleurs ouvert un pop - up store Mom's Spaghetti en 2018 dans le cadre de la promotion de son album Revival . Si rien n'a été confirmé pour l'instant, il faudra surveiller de près les faits et gestes du rappeur de Détroit, qui pourrait bien nous surprendre avec un douzième album, un an après MTBMB.