Eminem ouvre son restaurant "Mom's Spaghetti" à L.A. pour le Superbowl

Après avoir lancé son restaurant à Détroit, Eminem vient avec ses pâtes à Los Angeles pour le Superbowl.

par Team Mouv'

Le dimanche 13 février prochain, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar et Mary J.Blige uniront leurs forces au SoFi Stadium pour un show à la mi-temps du Superbowl. Attendu comme jamais par les fans de rap, cet événement sera suivi dans le monde entier, et Snoop a promis le plus grand show de l'histoire du rap.

Et si Dr. Dre a réussi à faire venir tout ce gratin avec lui, on peut déjà imaginer que des surprises nous attendent. En plus d'un potentiel retour en solo de Kendrick, Eminem aussi a prévu de marquer le coup.

Mom's Spaghetti en mode Superbowl

Comme l'informe TMZ, le rappeur va faire venir son restaurant "Mom's Spaghetti" dans la ville de Los Angeles, à l'occasion de cet événement. L'établissement ouvrira ses portes le 9 février, et fermera juste après l'événement. Dans ce restaurant éphèmre, on retrouvera les recettes classiques du restaurant : des spaghettis aux boulettes de viande ou encore le s'ghetti sandwich, un sandwich aux spaghetti bolognaise.

On espère d'autres surprises de la part de Marshall, et on croise les doigts pour qu'elles soient musicales...