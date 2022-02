Eminem nommé pour entrer au Rock and Roll Hall of Fame 2022

Eminem a été pré-sélectionné avec 16 autres artistes pour entrer au Rock and Roll Hall of Fame 2022.

par Team Mouv'

Il y a quelques semaines, on apprenait qu'Eminem était éligible pour une intronisation au sein du Rock & Roll Hall Of Fame. En effet, pour être sélectionné, il faut avoir sorti son premier album il y a plus de 25 ans, ce qui est le cas de Marshall Mathers.

Et cette année, le rappeur légendaire est nommé pour l'édition 2022. Eminem fait partie des 17 nominés, et c'est aux fans de voter. Sur les 17 artistes pré-sélectionnés, entre 5 et 7 artistes entreront officiellement au Rock & Roll Hall Of Fame.

Les résultats des votes seront donnés en mai, et la date et le lieu de la cérémonie n'ont pas encore été communiqués.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Jay-Z intronisé en novembre 2021

Il y a quelques semaines, c'est Jay-Z qui a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame (le 30 octobre). Le MC a été récompensé lors d'une énorme cérémonie, durant laquelle Barack Obama et l'humoriste Dave Chappelle lui ont rendu hommage. Peut-être qu'Eminem suivra le même destin que Hov...

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix