Eminem : le grand oublié des 200 artistes les plus influents des 25 dernières années

Eminem est le grand absent de la liste des 200 artistes les plus influents de Pitchfork.

par Team Mouv'

Alors que Pitchfork vient de publier un article dans lequel ses journalistes évaluent de nouveau 19 albums qui, selon eux, avaient besoin d'une mise à jour, le média fait fasse à un nouveau buzz .

Eminem, pas le seul oublié . . .

Le site Web a en effet publié lundi 4 octobre dernier sa liste des 200 artistes les plus importants de ces 25 dernières années . Le rap est logiquement assez bien représenté cependant il subsiste quelques oubliés, notamment Eminem.

Le plus gros vendeur de physique du 21ème siècle n'a donc pas sa place dans le classement de Pitchfork . Fait d'autant plus surprenant lorsque l'on sait que ce dernier a largement influencé des rappeurs présents dans ce top comme Kendrick Lamar. D'autres oubliés comme Kid Cudi ou Travis Scott peuvent également surprendre mais Eminem reste le plus incompréhensible .

Pour autant le média n'oublie pas de rendre hommage à des figures importantes du hip - hop disparus tels que Pop Smoke, MF Doom ou encore DMX.