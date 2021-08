Eminem jouera dans la série de 50 Cent "Black Mafia Family"

Eminem va jouer un ex infiltré du FBI dans la série "Black Mafia Family" de 50 Cent.

50 Cent confirme sur les réseaux sociaux qu'Eminem fera son apparition dans sa prochaine série sur la famille de gangsters la plus influentes des Etats - Unis : la Black Mafia Family.

Le retour du duo de "8 mile" en tournage

The Wrap a rapporté mardi 17 août qu'Eminem fera une apparition dans la nouvelle série de 50 Cent le temps d'un épisode . Le tournage de la série BMF s'est joué entre Atlanta et Detroit et le premier épisode est prévu sur la chaine de TV américaine Starz, en septembre .

50 Cent s'est empressé d'annoncer sur Instagram qu'il a invité son partenaire de Shady et Aftermath Records dans sa série : "__Je suis honoré et reconnaissant envers mon bon ami Em pour son soutien à ma nouvelle émission BMF . Nous ne pouvions pas faire une émission basée à Détroit sans incorporer la légende qu'est Eminem . "

C'est sur qu'on ne peut pas trouver mieux que Slim Shady pour représenter Détroit !

Le Rap God dans la peau d'un ex - infiltré du FBI

Quelques heures plus tard, Fifty a aussi dévoilé sur Instagram le rôle qu'il aura dans la série avec en légende : "Oh oui, je fais sortir les gros chiens, je ne pouvais pas faire une émission basée à Détroit sans incorporer la légende @eminem". Il indique que le rappeur de Détroit se glissera dans la peau de White Boy Rick, un ex infiltré du FBI qui a fini par vendre des armes et de la drogue lui - même . On a hâte de retrouver Eminem sur les planches après nous avoir montré ses talents d'acting dans 8 Mile !

